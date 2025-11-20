UFFICIALE – Presentato il nuovo maglione di natale della SSC Napoli: colori e costo

Il Napoli come consuetudine negli ultimi anni si prepara a festeggiare in Natale ormai alle porte, e lo fa anche sul proprio sito ufficiale, facendo uscire sullo store un nuovo maglione. Così come nell’anno da Campioni post Spalletti la società di Aurelio De Laurentiis ha voluto mettere in chieo questo particolare, mettendo sul petto la scritta Campioni D’Italia con sotto la scritta Merry Christmas, mentre sulla schiena c’é la dicitura ormai celebre del club “Partenopei” seguito dalla solita Campioni d’Italia. I colori scelti sono il bianco e l’azzurro tipici del club, e il costo é di 69 euro.