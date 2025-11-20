Playoff Mondiali, sarà Italia-Irlanda del Nord. Finale contro Galles o Bosnia-Erzegovina in trasferta

Oggi alle ore 13:00 si è tenuto il sorteggio dei playoff della zona Uefa per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali del 2026. A questi, è presente anche l’Italia di Gennaro Gattuso, collocata in prima fascia. Questi, prevedono una “semifinale” ed una “finale” in gara secca. Le semifinali vedranno sorteggiare le selezioni di prima fascia contro quelle di quarta, e di conseguenza quelle di seconda contro quelle di terza. In queste sfide, le formazioni di prima e seconda giocheranno in casa. La finale, vedrà invece fronteggiare le squadre vincenti del confronto 1 vs 4 fascia contro quelle del 2 vs 3, nei quali invece la squadra ospitante sarà sorteggiata. Nel caso di un’eventuale partita finale per gli azzurri, non ci sarà il rischio di dover giocare contro avversarie di prima fascia, come Turchia, Danimarca e Ucraina. Le quattro vincenti della gara finale, saranno qualificate ai Mondiali.

L’Italia ha pescato l’Irlanda del Nord. In finale, sarà sfida alla vincente della partita Galles-Bosnia Erzegovina. L’eventuale finale si giocherà in trasferta. Un sorteggio tutto sommato positivo per gli azzurri, che però non dovrà sottovalutare i nordirlandesi, una nazionale non trascendentale ma pur sempre capace di mettere su un gruppo. Sarà ancor più delicato il discorso dell’eventuale finale, che potrebbe essere disputata in due ambienti molto caldi come Cardiff o Sarajevo.

FASCE

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 ITALIA Polonia Irlanda Svezia Danimarca Galles Albania Romania Turchia Repubblica Ceca Bosnia-Erzegovina Macedonia del Nord Ucraina Slovacchia Kosovo Irlanda del Nord

ACCOPPIAMENTI

SEMIFINALE/FINALE 1

ITALIA vs Irlanda del Nord (finale fuori casa)

Galles vs Bosnia-Erzegovina (finale casa)

SEMIFINALE/FINALE 2

Ucraina vs Svezia (finale casa)

Polonia vs Albania (finale fuori casa)

SEMIFINALE/FINALE 3

Turchia vs Romania (finale fuori casa)

Slovacchia vs Kosovo (finale casa)

SEMIFINALE/FINALE 4

Danimarca vs Macedonia del Nord (finale casa)

Repubblica Ceca vs Irlanda (finale fuori casa)