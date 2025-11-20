CdS – Napoli-Atalanta, i dubbi di Conte: torna Spinazzola, ancora ai box Gilmour

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito delle possibili scelte di formazione di Antonio Conte per quanto riguarda Napoli-Atalanta. Secondo quanto riportato, Leonardo Spinazzola si avvicina al recupero, mentre per Billy Gilmour bisognerà aspettare un po’. Intanto, non è ancora stato sciolto il nodo per quanto riguarda il sostituto dell’infortunato André-Frank Zambo Anguissa. Di seguito, ecco quanto riportato.

Per sabato, Spinazzola si avvicina sempre di più al recupero – a sinistra è pronto Gutierrez – mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per Gilmour, out al pari di Meret, De Bruyne e Lukaku, il cui rientro in gruppo è più vicino: il ritorno in gruppo è sempre più vicino, tanto che l’obiettivo è ritrovare il campo il 30 novembre a Roma (al massimo il 3 dicembre con il Cagliari). Conte, in chiave formazione, ha il problema di sostituire l’infortunato Anguissa a centrocampo; parallelamente, c’è Neres che potrebbe riconquistare una maglia da titolare in attacco con Politano e Hojlund. Ma per le scelte dell’undici iniziale si attenderanno nuove indicazioni già a partire dal nuovo allenamento di oggi. Con le condizioni degli ultimi arrivati da monitorare dopo gli impegni ravvicinati, i viaggi e lo stress tipico della sosta.