ULTIM’ORA Sky – ” Napoli, Conte è tornato a Castel Volturno “

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito. Ecco un estratto:

“L’allenatore azzurro, dunque, è tornato in Campania per guidare gli allenamenti dopo i giorni di permesso concordati con la società che lo hanno visto stare a Torino. L’ambiente Napoli, quindi, si prepara a voltare pagina dopo la brutta sconfitta contro il Bologna in Serie A e il pareggio per 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. All’orizzonte la sfida con la nuova Atalanta firmata Raffaele Palladino, che è subentrato al posto dell’esonerato Ivan Juric.”