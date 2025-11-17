Gran Galà del Calcio 2025, diverse nomination per il Napoli: i dettagli

Il 1 dicembre, a Milano, allo ‘Spazio Antologico – East End Studios di Milano‘, si terrà la cerimonia del Gran Galà del Calcio, dove verranno premiati i protagonisti della scorsa stagione del campionato italiano. Ecco i candidati, dove sono presenti anche diversi giocatori del Napoli ed anche il mister Antonio Conte:
SHORTLIST MASCHILI GRAN GALÀ DEL CALCIO AIC 2025:
PORTIERI: David De Gea, Yann Sommer, Mile Svilar.
DIFENSORI DESTRI: Giovanni Di Lorenzo, Dodô, Denzel Dumfries.
DIFENSORI SINISTRI: Angeliño, Federico Dimarco, Nuno Tavares.
DIFENSORI CENTRALI: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Evan N’Dicka, Amir Rrahmani
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Nicolás Paz, Tijjani Reijnders.
ATTACCANTI: Lautaro Martínez, Ademola Lookman, Romelu Lukaku, Moise Kean, Mateo Retegui, Marcus Thuram.
ALLENATORE: Antonio Conte, Cesc Fàbregas, Claudio Ranieri.
SOCIETÀ: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.
ARBITRI: Gianluca Aureliano, Daniele Chiffi, Daniele Doveri.
MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia).