Non fateci passare la voglia

Stavolta solo timori per dopo la sosta

L’appassionato, ma anche l’addetto ai lavori, non vede l’ora che arrivi il giorno in cui la sua squadra scende in campo. Le soste per le gare delle nazionali, poi, sono accolte con scarso entusiasmo, e non si aspetta altro che la loro fine.

Stavolta, però, per chi ha a cuore le sorti della squadra azzurra, le sensazioni sono state diverse dal solito: troppo brutto l’ultimo mese e troppo forti le parole di Conte nel post-partita di Bologna.

La vigilia del prossimo impegno è vissuta con preoccupazione: la squadra è falcidiata dagli stop, non ha un gioco valido e appare a terra fisicamente e moralmente; chi la guida ha preso una settimana di pausa, gettando ulteriore benzina sul fuoco della paura di rivivere un incubo già vissuto.

Solo qualche settimana fa il Napoli era la squadra da battere, forte di un organico rinforzato e guidato dal tecnico dei “miracoli”, quello capace di costruire dal nulla e di migliorare i propri calciatori oltre i loro limiti individuali.

Invece, gara dopo gara – o meglio, delusione dopo delusione – i passi indietro sono stati tanti: il gioco offensivo è diventato innocuo e la solidità difensiva dell’anno passato resta solo un lontano ricordo.