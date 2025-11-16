Come giocherà il Napoli fino a gennaio?

È un ciclo tosto, decisivo , capace di chiarire immediatamente che direzione prenderà la stagione. Alla fine di questo blocco di gare, nessuno potrà più nascondersi: i numeri diranno se il Napoli è ancora una pretendente o un gruppo smarrito .

Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, il Napoli è chiamato a invertire la rotta e a fare punti. Il calendario, implacabile, propone in rapida successione l’ Atalanta al Maradona, con il nuovo tecnico Palladino smanioso di ben figurare; sempre in casa gli azeri del Qarabag , sorprendente rivelazione europea e poi la trasferta in casa della Roma , inaspettata capolista. A seguire al Maradona il Cagliari per la Coppa Italia (obiettivo da non trascurare), Juventus ancora a Napoli e, infine, il Benfica a Lisbona.

Il campionato, e men che meno la Champions, non aspettano gli azzurri . Qui non c’è più tempo per mezze misure: o arriva subito una svolta credibile, oppure anche gli obiettivi minimi scivoleranno via, trasformando la stagione in un fallimento tecnico e, inevitabilmente, economico .

Quali uomini e quale disposizione in campo

L’ennesimo infortunio, quello di Anguissa, complica ulteriormente un quadro già fragile. Le soluzioni si assottigliano e Conte si ritrova davanti al problema più evidente: il gol. Il Napoli non segna perché non crea, e questo è un fatto che pesa più di qualsiasi alibi.

Lukaku e De Bruyne rientreranno – in quali condizioni, per età e struttura fisica, tutte da valutare – solo troppo avanti, presumibilmente a febbraio inoltrato.

Elmas, dovrà retrocedere a centrocampo, confermandosi il solito jolly messo a tappare falle ovunque.

Sulla sinistra, spazio obbligato a Lang, mentre tra Politano e Neres servirà finalmente una rotazione che produca un minimo di pericolosità in avanti.

Altro non c’è, al meno di non estrarre dal cilindro una variante tattica, idea – vista la situazione – da non escludere a priori.

A centrocampo la coperta è cortissima, e l’abbondanza di centrali di difesa potrebbe spingere verso una sorta di 3-5-2: con Politano e Spinazzola esterni di centrocampo, e uno tra Lang, Neres o persino McTominay accanto a Højlund, sempre più isolato e frustrato nelle ultime uscite.

A questo punto, l’auspicio è uno solo: che i giorni di pausa trascorsi in famiglia abbiano dato a Conte la lucidità per guardare avanti, aprirsi a soluzioni nuove e accettare che restare fermi sulle proprie convinzioni, oggi, sarebbe il modo più rapido per compromettere il resto della stagione.