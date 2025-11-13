ULTIM’ORA – Anguissa, l’esito dell’infortunio: c’è lesione di alto grado. I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il risultato degli esami strumentali a cui si è sottoposto André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Di seguito, la nota diffusa dalla società. “Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.