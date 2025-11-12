Clamoroso, Micheli può lasciare il Napoli ! The Athletic – ” Una big di Premier lo vuole “

Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata prima dalla BBC, poi confermata dall’Athletic: Maurizio Micheli, capo scout del Napoli, può lasciare il club azzurro per approdare in una big di Premier League. Ecco i dettagli rivelati:

“Responsabile del dipartimento scouting del Napoli, Micheli, 57 anni, si è costruito una solida reputazione durante il suo periodo in Italia ed è considerato uno degli artefici di gran parte dei recenti successi del club. Il direttore sportivo dell’Arsenal, Andrea Berta, è stato desideroso di ampliare il gruppo che lavora a lui più vicino fin da quando è entrato a far parte del club della Premier League a marzo. Tale necessità è ulteriormente aumentata dopo l’uscita dal club, a maggio, del predecessore ad interim Jason Ayto, che non è riuscito a ottenere la nomina definitiva alla carica dopo l’uscita di Edu a novembre. Se la nomina dovesse andare in porto, Micheli entrerebbe a far parte di un sistema di reclutamento che ha già visto James Ellis promosso al ruolo di direttore tecnico quest’estate”.