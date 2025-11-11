ULTIM'ORA Romano: "Conte-ADL si va avanti! Le parole di Lobotka e Mancini..."

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rilasciato delle importantissime novità sul Napoli e Antonio Conte tramite il suo canale Youtube. Ecco le sue parole:

“Posizione chiara di De Laurentiis che ha smentito qualsiasi voce sulle dimissioni di Conte, ed è la realtà. Il tecnico non ha mai presentato le dimissioni per lasciare subito il Napoli, c’è stato un confronto, l’intenzione di ADL è quella di continuare con Conte e dargli fiducia, mantenere la solidità che offre al progetto.

De Laurentiis è stato chiarissimo sia a livello di dirigenza e sia a livello di allenatori e calciatori, la strada è tracciata. Ora si deve ritrovare l’equilibrio interno, non solo da parte del presidente. Dopo la sconfitta con il Bologna c’è stata e resta tensione, tutti sappiamo come Conte accetti le sconfitte, soprattutto questa, non da Napoli. Si è cominciati a parlare, sarà una sosta abbastanza lunga e non ne farei una cosa tragica.

Darei al Napoli, Conte e tutti gli altri il giusto tempo per risanare le ferite e trovare la stessa direzione. Il Napoli per quel che riguarda Roberto Mancini, nome uscito in questi giorni, non sono mai stati in contatto.

Sui singoli, ci sono le parole del procuratore di Lobotka, da quel che so, sono parole uscite un mese fa in un contesto locale. Era più una chiacchiera che intervista. Restano parole importanti, un messaggio è stato dato, ma sono del mese scorso. Il procuratore ha poi ribadito il rapporto tra il calciatore e il tecnico azzurro”.