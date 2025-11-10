CorSera – Napoli, Conte si “scopre” e non protegge la squadra: il dettaglio

Il Corriere della Sera analizza le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, pronunciate a margine della sconfitta con il Bologna di Vincenzo Italiano in campionato: “Il Napoli sconfitto a Bologna (la squadra di Italiano legittima le aspirazioni d’alta classifica) certifica tutti i malesseri degli azzurri e, soprattutto, mette finalmente a nudo Antonio Conte. Il comandante si svela, per una volta non si piega alle ragioni di opportunità, non vola alla ricerca di pseudo-giustificazioni, non protegge nessuno (neanche se stesso) non alza la voce per spaventare i nemici. Non ne ha. A tradirlo sono i suoi fedeli giocatori («non vedo entusiasmo, non vedo energia») o forse un suo eccesso di sicurezza nella gestione dello spogliatoio”.