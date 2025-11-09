La sosta non servirà a ricaricarsi se i più stanchi faranno ognuno due gare

Vincenzo Fenza
Arriva nel momento peggiore della stagione azzurra questa nuova sosta per gli impegni delle nazionali.
Il Napoli, deludente nei risultati, nelle ultime uscite è apparso deficitario anche sul piano della brillantezza fisica.

Inutile sperare di concedere riposo a chi ne avrebbe maggiormente bisogno.
Gattuso sicuramente spremerà fino all’ultimo minuto sia Di Lorenzo che Politano, mentre, nonostante l’infortunio di Kean, probabilmente ignorerà Lucca, al quale avrebbe fatto bene – anche moralmente – la convocazione.

Stesso discorso per Lobotka, Rrahmani, Anguissa, McTominay e Højlund, ai quali i rispettivi CT difficilmente rinunceranno.
Nulla di improprio: avere calciatori forti implica anche queste incombenze, aggravate dai viaggi intercontinentali.

Il problema è un altro però: dopo tanti acquisti e troppi soldi spesi, il Napoli finora ha completamente fallito il progetto di rinforzare la rosa con ricambi all’altezza dei titolari, o quantomeno vicini per rendimento.

