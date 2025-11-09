La sosta non servirà a ricaricarsi se i più stanchi faranno ognuno due gare

Arriva nel momento peggiore della stagione azzurra questa nuova sosta per gli impegni delle nazionali.

Il Napoli, deludente nei risultati, nelle ultime uscite è apparso deficitario anche sul piano della brillantezza fisica.

Inutile sperare di concedere riposo a chi ne avrebbe maggiormente bisogno.

Gattuso sicuramente spremerà fino all’ultimo minuto sia Di Lorenzo che Politano, mentre, nonostante l’infortunio di Kean, probabilmente ignorerà Lucca, al quale avrebbe fatto bene – anche moralmente – la convocazione.

Stesso discorso per Lobotka, Rrahmani, Anguissa, McTominay e Højlund, ai quali i rispettivi CT difficilmente rinunceranno.

Nulla di improprio: avere calciatori forti implica anche queste incombenze, aggravate dai viaggi intercontinentali.

Il problema è un altro però: dopo tanti acquisti e troppi soldi spesi, il Napoli finora ha completamente fallito il progetto di rinforzare la rosa con ricambi all’altezza dei titolari, o quantomeno vicini per rendimento.