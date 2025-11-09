Conte: “Abbiamo fatto il compitino finché la partita è stata in equilibrio, poi ci siamo sciolti. Ecco cosa manca…”

Ecco le dichiarazioni di Conte ai microfoni di Dazn dopo la pesante sconfitta col Bologna.

Sulla partita:

“Loro hanno avuto più energia in tutto, quello che dispiace constatare è questo: avevano più voglia e più entusiasmo. È una cosa che ci deve far riflettere, che avevamo già fatto insieme ai ragazzi. Loro hanno giocato anche giovedì, noi abbiamo fatto il compitino finché la partita è stata in equilibrio, poi ci siamo sciolti. Questo dispiace. Ci deve essere un’energia diversa“.

Su Hojlund:

“Non mi è dispiaciuto, forse è stato il migliore in campo. Lucumì ha fatto molta fatica. Avevamo preparato alcune cose, andava supportato di più, ma siamo mancati. Ribadisco, ha fatto una buona partita”.

Sul difficile inizio di stagione:

“Sono preoccupato, c’è poco da dire. Se una squadra che viene etichettata come protagonista assoluta perde 5 partite vuole dire che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Non dobbiamo dimenticare che dopo uno Scudetto vinto siamo arrivati decimi: non è stato di grande insegnamento. Tante volte si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno, l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di assoluto valore e straordinario. Stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci come: se lo stiamo facendo con l’entusiasmo giusto e con la giusta voglia di rivincita. Sicuramente è cambiata l’energia. I ragazzi sanno benissimo come la penso, mi dispiace di non riuscire a cambiare questa energia. Non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentire“.