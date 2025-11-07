Raffaele Saviano, chi è il nuovo bomber della Primavera del Napoli che cresce sulle orme di Cavani

C’è chi sogna fin da bambino di indossare la maglia del Napoli, e poi c’è chi quel sogno l’ha costruito passo dopo passo, con fatica e coraggio. Raffaele Saviano, classe 2008, oggi attaccante della Primavera 1 azzurra, è uno di quei ragazzi che il calcio lo vive come una vocazione. Sin da quando, a tre anni appena, cominciava a tirare i primi calci con la Juvenes Frattese.

Attaccante tecnico, elegante e determinato, oggi veste la maglia del Napoli con la consapevolezza di chi ha dovuto lottare per ogni passo avanti nel suo percorso.

La sua storia nel calcio comincia prestissimo, a tre anni. Muove i primi passi nella Juvenes Frattese, e a otto anni arriva la chiamata del Napoli. All’inizio decide di rifiutare, forse troppo giovane per capire che quella sarebbe stata l’occasione della vita. Ma la società non si arrende, continua a seguirlo e, dopo un provino positivo, Raffaele entra finalmente a far parte del settore giovanile azzurro. Da allora non si è più guardato indietro.

Negli ultimi anni ha attraversato momenti difficili, segnati da qualche problemino fisico e un’operazione che lo hanno tenuto lontano dal campo. Ma la sua forza è stata quella di non arrendersi mai. È ripartito dall’Under 18 con numeri importanti: sette partite, quattro gol e un assist. Prestazioni che gli sono valse la promozione in Primavera 1, dove ha già lasciato il segno con quattro presenze in Youth League, un gol in campionato e un altro in Coppa Italia.

Fisico imponente (1,85 per 78 chili), mancino naturale ma abile anche con il destro, Saviano è un attaccante moderno, capace di unire tecnica e intelligenza tattica. Ha sempre tifato Napoli e da piccolo si ispirava a Edinson Cavani, il suo idolo, ma oggi guarda ai grandi attaccanti europei per continuare a migliorarsi.

In passato è stato cercato anche dal Pescara, ma ha scelto di restare fedele al Napoli, la squadra del suo cuore e della sua città sportiva. Una scelta di appartenenza e di fiducia, che racconta bene chi è Raffaele Saviano: un ragazzo con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro.

