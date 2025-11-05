Bologna-Napoli sarà diretta da Chiffi di Padova. Meraviglia al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l’undicesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli di Antonio Conte volerà in trasferta a Bologna, dove sfiderà la formazione allenata da Vincenzo Italiano. L’incontro sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Verrà assistito dai guardalinee Bercigli e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Sozza. Il Var sarà presieduto dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, e ad assisterlo ci sarà Massa.

