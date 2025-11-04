SKY, Di Lorenzo: “Mancato il gol, i nuovi si stanno integrando. Qualificazione? Mancano 4 partite”

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, al termine della gara di Champions League contro l’Eintracht terminata 0-0, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“In generale è stata una buona partita, è mancato solo l’ultimo passaggio per il gol. Gara combattuta con loro che hanno difeso bene, noi meritavamo la vittoria. I nuovi acquisti si stanno integrando, all’inizio è normale visto che non conoscevano il nostro modo di giocare.

Non abbiamo svolto la rifinitura e meritavamo di vincere davanti a questi fantastici tifosi, mancano 4 partite e bisogna fare il doppio dei punti per qualificarci”.