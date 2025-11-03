Mainoo, si riapre la pista ? Sky Sport Svizzera – ” Il giocatore spinge, si tratta con lo United “

Dalla Svizzera arrivano delle notizie che fanno sognare i tifosi del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport Svizzera, il Napoli è pronto per fare un altro tentativo per Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Il club azzurro avrebbe il gradimento completo del giocatore, e i suoi agenti sono in contatto con la società inglese per capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli sarebbe pronto ad offrire un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. I Red Devils non vorrebbero privarsi del giocatore a titolo definitivo, ma la loro volontà di non cederlo in Premier e il pressing sia del Napoli, che del giocatore, possono risultare decisivi per l’esito positivo della trattativa.