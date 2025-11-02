Milinković-Savić pararigori, ma non facciamoci l’abitudine (e non dimentichiamo Alex Meret)

In pochi giorni il gigante serbo che difende la porta azzurra ha parato due rigori

Il primo, a Lecce, nato soprattutto dalla voglia in sala VAR di trovare l’immagine giusta, è stato neutralizzato con una respinta sul tiro non impeccabile ma abbastanza forte e sufficientemente angolato del giovanissimo Camarda. Ieri, invece, il rigore lo ha causato proprio lui, con una uscita da kamikaze su Morata, sfuggito ai difensori sul filo del fuorigioco ma lanciato nello spazio più verso la linea di fondo che verso la porta.

Facile, poi, farsi perdonare sul tiro indecente di Morata, lento, centrale e a mezza altezza: un rigore che aveva tutto per favorire il portiere.

Intendiamoci: i rigori li sbagliano anche i più grandi

Perfino Diego ne fallì diversi in maglia azzurra, ricordiamo quello decisivo con il Tolosa, e quello indolore con lo Sporting Lisbona, sempre in Coppa Uefa. Vanja Milinković-Savić è davvero bravo in questo fondamentale: sarà la stazza, sarà lo sguardo, ma in un modo o nell’altro riesce spesso a condizionare il tiratore avversario.

Non basta questo per essere protagonisti

Il portiere è stato scelto anche per offrire una variante tattica all’impostazione dal basso, ma contro il Como ha faticato sotto pressione: troppi rilanci fuori misura e poca partecipazione a un palleggio pulito che avrebbe consentito al Napoli di uscire meglio dalla propria trequarti.