Martedì il primo vero crocevia stagionale: Napoli–Eintracht Francoforte

Tra due giorni, per il quarto turno della Champions League, il Napoli ospiterà al Maradona l’Eintracht di Francoforte.

Gli azzurri arrivano a questa sfida con una classifica deficitaria, segnata dalla sconfitta a Manchester e dalla debacle a Eindhoven, intervallate dalla sola vittoria contro lo Sporting Lisbona.

Per avere concrete possibilità di passare il turno, l’unico risultato utile è la vittoria: un eventuale passo falso, anche con la divisione della posta, ridurrebbe drasticamente le speranze di accedere agli ottavi di finale.

Sarebbe una frenata dolorosa alle ambizioni del club azzurro interrompere prematuramente l’avventura europea.

In un modo o nell’altro, contro i tedeschi servirà vincere, e per farlo il Napoli dovrà migliorare la fase offensiva vista nelle ultime apparizioni.

Attualmente, il Napoli è ventitreesimo in classifica, con gli stessi punti dell’Eintracht, un gradino sopra solo per differenza reti.

Vero e proprio spareggio, con gli ospiti che, notizia di oggi, dovranno fare a meno per infortunio dell’attaccante Can Uzun: il giovane turco ha già collezionato sei reti e quattro assist in questa stagione.

Periodo negativo per i tedeschi; nell’ultimo turno di campionato hanno solo impattato sul campo dell’ultima in classifica la matricola Heidenheim.

Negativo finora il percorso europeo della squadra di Francoforte: le due sconfitte incassate con Atletico Madrid e Liverpool sono state entrambe di goleada (5-1) anche se, con lo stesso largo punteggio, hanno regolato alla prima giornata del torneo il Galatasaray di Osimhen.

Insomma, gara importante e posta in palio alta per entrambe le squadre.