Rrahmani: “Difficile rientrare dopo 2 mesi. Vi svelo il segreto per continuare a vincere…”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Como. Ecco quanto evidenziato:

“Per me è stato difficile perché 2 mesi senza giocare non sono pochi. Oggi abbiamo corso tanto, contro una squadra così è davvero difficile tornare in campo. Sono contento della prestazione, abbiamo provato a vincere ma quando non ci riesci devi essere bravo a non perdere. Dobbiamo avere sempre paura di prendere gol e perdere duelli, più duelli vinciamo più possibilità ci sono di vincere le partite”.

