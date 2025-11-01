Fabregas: “Vogliamo vincere alla nostra maniera e avere tanta convinzione. Su Morata…”

Ecco le dichiarazioni di Fabregas ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli – Como:

Sulla partita:

“Ci vuole coraggio i ragazzi giocano col cuore e vogliamo vincere alla nostra maniera e avere tanta convinzione. Non possiamo mettere loro tanta pressione, dobbiamo giocare con personalità contro i campioni d’Italia”.

Su Morata:

“Non mi aveva nemmeno detto che oggi era capitano. La cosa più importante è ciò che vedo giorno dopo giorno e ciò che da nello spogliatoio ogni giorno grazie alla sua esperienza e alle sue prestazioni in campo”.

Sugli avversari:

“Giochiamo contro una squadra aggressiva che ti fa sentire quanto sia forte. vogliamo che i nostri esterni giochino 1vs1 con quelli del Napoli e vogliamo fare la nostra prestazione”.