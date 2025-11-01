Conte in conferenza: “Sono contento, ho dei guerrieri che vogliono continuare a lottare. Su Elmas…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Como. Ecco quanto evidenziato:

“Il Como ha da recriminare solo per il rigore sbagliato, nel secondo tempo c’è stata una sola squadra in campo. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo, dove tutti i giocatori hanno provato a superarsi. Anche le statistiche sono molto simili. Il portiere del Como ha i guanti per caso, è un giocatore a tutti gli effetti, ha una qualità incredibile. Il Como è una realtà, ha giocatori forti e non potevo che fare i complimenti ai miei ragazzi. Siamo stati una squadra vera, va bene così. Ora pensiamo a recuperare energie, ma sono fiducioso perché ho visto tanti segnali positivi. Non mi faccio condizionare dal risultato, sono stati tutti molto bravi. Elmas ha fatto una prestazione di livello assoluto, anche Gutierrez. Chi è entrato ci ha dato una grossa mano e questo servirà molto”.

“Il bicchiere è giusto vederlo mezzo pieno perché ho avuto risposte importanti da parte della squadra. La squadra è andata oltre l’ostacolo è io sono orgoglioso di questi ragazzi. Oggi dormo sereno perché so che ho dei guerrieri che hanno voglia di continuare a lottare e crescere. Romelu è rientrato in settimana, saremo felici quando lo vedremo allenarsi con noi. Anche Hojlund è rientrato anche se aveva un po’ di ruggine”.

“Ho un rapporto molto diretto ai ragazzi, quando faccio una domanda voglio una precisa risposta. Lobo aveva solo 20 minuti nelle gambe, non volevo rischiarlo. Oggi ho scoperto che Elif è veramente bravo, è un ragazzo che ovunque lo metti giochi bene. Spinazzola aveva un po’ di problemi e mi ha chiesto di uscire a fine primo tempo, lo gestiremo e vedremo quando rientreranno. Martedì mi auguro di vedere questo spirito”.