Gilmour a Crc: “Lecce? Non mi sentivo bene, ma durante la gara… Voglio segnare di più! Como ed Eintracht? Ecco cosa dico”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i 3 punti. Non è semplice giocare lì, la partita è stata complessa”.

“Dopo la gara Conte ha detto che non stavi molto bene… Sono contento della mia partita, non mi sentivo al meglio ma durante la gara sono stato molto meglio”.

“Come cambia il tuo ruolo in un centrocampo a 3 o a 4? Per me poco. Abbiamo le informazioni e conosciamo i movimenti per le varie disposizioni tattiche. Sappiamo come il mister vuole lavorare e siamo pronti a scendere in campo anche con formazioni diverse”.

“Hai effettuato un tiro contro il Lecce e segnato contro il Pisa… Vorrei segnare di più. Vorrei aggiungere dei gol al mio gioco così da aiutare la squadra”.

“7 partite tra una sosta e l’altra… Sono un sacco di partite, quindi dobbiamo lavorare duramente, analizzare partita per partita e poi concluso uno prepararci alla prossima. Dobbiamo dare il 100% anche nel recupero per essere pronti”.

“Le prossime saranno contro Como ed Eintracht in casa… Sono due squadre forti con ottime individualità. Sappiamo che saranno gare complicate ma dobbiamo essere concentrati. Giocando in casa abbiamo un supporto in più. Siamo imbattuti al Maradona ed è una grande cosa”.

“Como? Sono una squadra giovane ma molto forte. Nonostante l’età i loro calciatori hanno qualità. Stiamo guardando le loro analisi e ci stiamo preparando per questa sfida”.

“Champions League? L’ultima partita che abbiamo giocato non è stata buona. Ne siamo consapevoli. Ora dobbiamo ripartire avendo analizzato quella partita e facendo vedere cosa possiamo fare”.

“Quanto è compatto il gruppo? Siamo un gruppo molto unito, sia dentro che fuori dal campo. Siamo una squadra compatta, si è visto anche l’anno scorso. Penso che ci possa aiutare anche in partita”.