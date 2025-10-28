Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Quattro cambi per Conte

Antonio Conte stravolge la formaizone tipo per la gara contro il Lecce. Tante novità pensando anche al Como sabato, 4-3-3 e quattro cambi rispetto all’Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Camarda, Pierotti.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Tete Morente, Stulic, N’Dri, Helgason, Kouassi, Pierret, Kaba, Kovac, Maleh.
Allenatore: Di Francesco
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, McTominay, Rrahmani, Hojlund, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino. Allenatore: Conte