Elmas: “Lavorare con Conte è speciale, mi sento un jolly! Sono felice di essere tornato”

ElJif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria per 0-1 sul Lecce. Ecco le sue parole:

“Svolta per seconde linee? Si, però è stata una gara tosta, siamo stati consapevoli del fatto che sarebbe stata una lotta. Dopo la vittoria sull’Inter, era importante dare un seguito e portare i 3 punti a casa. Sono felicissimo di essere tornato a Napoli, qui sono stato 5 anni stupendi. Lavorare col mister è speciale, faccio il mio lavoro e provo ad aiutare la squadra.

Il gruppo? Sono tutti dei campioni con uno scudetto già conquistato. Sono dei bravi ragazzi e sono felice di essere qua. Io jolly? Un po’ si, indipendentemente dalla posizione, do il meglio. Fine gara? A volte ci sta che permetti qualcosa agli avversari, ma bisogna essere concentrati e saper soffrire per portare a casa la vittoria.

Ci alleniamo nel modo giusto, scendiamo in campo ogni 3 giorni, diamo tutto in allenamento per fare bene in partita”.