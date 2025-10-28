DAZN – Conte: “Partite come questa non sono facili, si parla tanto e poi bisogna restare in silenzio”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria per 0-1 sul Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Partite come questa non sono facili perchè arrivano dopo una gara dove abbiamo consumato tante energie sia mentalmente e sia fisicamente. Abbiamo giocato contro una squadra forte ed è complicato giocare qui. Bisognava gestire di più nel finale di gara, nelle squadre grandi viene prima la mente, poi il cuore e infine le gambe. Nella prima frazione non abbiamo permesso chissà che, dovevamo riempire meglio l’area.

Nel secondo tempo la gara l’abbiamo giocata, c’è stato il rigore che poteva cambiare l’andamento, Milnkovic Savic è stato bravo e siamo andati a prendere i 3 punti. La calma non va sempre bene, ci vogliono anche gli attributi soprattutto se c’è timore. Sono felice per Frank, lui sa cosa penso, se è sempre sul pezzo ce ne sono in pochi come lui, ha forza fisica e il tiro finale. Può ancora migliorare. Mi piace poter lavorare con centrocampisti che si inseriscono come lui.

Non dobbiamo scordare l’inizio di campionato con gli infortuni dei calciatori importanti, fino ad ora si è parlato di rinforzi enormi e c’è gente che dice che abbiamo beneficiato da questa situazione. Poi sempre a inizio anno ci si chiedeva del perchè bisognava prendere un altro portiere, poi ci sono gli infortuni di Meret e Contini. Si parla tanto e poi bisogna restare in silenzio perchè le cose danno ragione a chi riesce a vedere oltre rispetto ad altri. Lang? Ha subito due colpi nella stessa zona, credo sia indurimento, siamo felice per la sua prestazione alla prima da titolare. Dobbiamo rendere partecipi tutti, buona partita di Elmas e Gilmour”.