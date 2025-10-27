Napoli, tegola De Bruyne: ecco l’esito degli esami, possibile stop lunghissimo !

Arrivano pessime, bruttissime notizie in casa Napoli. Kevin De Bruyne si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia sinistra. Una batosta pesantissima per Antonio Conte, che rischia di perdere il fuoriclasse belga per almeno 3 mesi. Ecco il comunicato pubblicato dal Napoli sui suoi canali telematici:

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.”