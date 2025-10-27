Accuse di Bergonzi a Di Lorenzo, arriva il comunicato del Napoli – ” Inaccettabili le sue dichiarazioni “

Il Napoli prende ufficialmente le difese del suo capitano Giovanni Di Lorenzo con un comunicato. Infatti, il terzino azzurro è stato accusato dall’ex arbitro, Mauro Bergonzi, di condotta antisportiva in merito al discusso calcio di rigore assegnato al Napoli in occasione della partita contro l’Inter. Ecco il comunicato del club azzurro:

“La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano.”