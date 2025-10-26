L’infortunio di De Bruyne e lo scenario che si apre

De Bruyne è molto di più di quanto ad oggi abbiamo potuto conoscere, e non possiamo che augurarci una sua veloce guarigione .

Per dirla tutta, delle sue doti di tiratore abbiamo goduto finora solo sui calci di rigore . In questo fondamentale, da troppi anni fonte di delusioni per gli errori dei battitori, il tiro forte e preciso del belga con la maglia azzurra non ha mai lasciato scampo ai portieri avversari.

Bel problema: alla classe pura non si rinuncia mai e – inutile nasconderlo – eravamo in trepidante attesa , dato che finora non abbiamo ancora visto il vero De Bruyne , quello decisivo come assist-man o come stoccatore in proprio.

Il guaio non sembra da poco . Kevin non è di primo pelo e le tante battaglie hanno compromesso quel bicipite già martoriato in passato , come dimostra la lunga cicatrice che il calciatore porta sulla parte posteriore della coscia destra.

Ritorna il vestito tattico del quarto scudetto?

Bisogna però guardare all’immediato. La sua uscita al minuto 33 della gara di ieri sera ha riportato tatticamente la squadra alla versione della scorsa stagione: 4-3-3, dunque, il modulo che ci ha resi vincenti e che – come puntualmente verificatosi nel secondo tempo – consente di liberare l’estro e la vena realizzativa delle due mezzali, McTominay e Anguissa.

Bicchiere mezzo pieno, a patto che De Bruyne non resti ai box troppo a lungo e che la “spina dorsale” della squadra – Rrhamani, Lobotka e Hojlund – torni presto arruolabile. Senza dimenticare i più sfortunati, Meret e Lukaku.

La netta impressione è che il Napoli funzioni meglio con tre centrocampisti e che l’equilibrio tanto cercato da Conte risieda proprio in questo modulo che, oltre a valorizzare gli esterni, dà fluidità alle corsie laterali.

Infine, e non può essere un caso, la squadra è apparsa più compatta, più corta e di conseguenza più propensa all’azione corale, sia nel pressing per il recupero del pallone che nella fase passiva. Ne ha giovato anche la difesa, nettamente meglio protetta rispetto alle ultime uscite, e lo si è visto chiaramente quando l’Inter ha provato a recuperare ed ha attaccato con forza e decisione.