La partita che non ti aspetti: cosa ci lascia Napoli – Inter

Occhio a sottovalutare le capacità di questo gruppo Tanti anni fa, quando il calcio a Napoli era solo passione e folclore, si usava dire – dopo una delle innumerevoli cadute che non permettevano alla società di restare stabilmente nelle prime posizioni – “il ciuccio è ferito, ma non è morto.” Ebbene, questa espressione cade a pennello per quanto ha mostrato ieri il Napoli, tutto a immagine e somiglianza del proprio condottiero, Antonio Conte. Guai a dare per vinti gli azzurri, a considerare l’allenatore bollito, obsoleto o inadatto alle due competizioni. Il Napoli è vivo e, dalle difficoltà, è stato in grado di scovare energie inaspettate. Non era facile prevederlo: prestazione scialba a Torino contro i granata, trasferta in Olanda indecente nel (non) gioco e nel punteggio, senza tralasciare i tanti alle prese con problemi fisici e la pericolosa involuzione nelle prestazioni di calciatori al primo anno in maglia azzura, forse sopravvalutati, ma non certo improvvisamente diventati scarsi. E che dire dell’avversario? Un’Inter reduce da sette successi consecutivi, per organico ed esperienza – anche internazionale – di sicuro la squadra più attrezzata della Serie A.

Conte, come al solito non le manda a dire Nel dopogara il mister è un fiume in piena: ha voglia di levarsi qualche sassolino dalle scarpe e sa bene che, dopo una vittoria così importante, ogni suo messaggio arriva forte e chiaro. Qualche passaggio fa dormire sonni tranquilli al popolo azzurro: “In una settimana volevamo buttare tutto all’aria?”, a significare che i momenti bui, nell’arco di una stagione, arrivano per tutti; l’importante è reagire e ripartire subito. Poi ha aggiunto: “Siamo pronti a buttare il sangue per questa maglia”, per tranquillizzare chi già paventava – o pregustava, a seconda della “maglia virtuale” che indossa – un ridimensionamento di risultati e obiettivi per il sodalizio azzurro.

Il Napoli di Conte non contempla la mediocrità, il basso profilo, l’accontentarsi del piazzamento.

Gli occhi della tigre e la panchina quasi in campo Qualcosa non stava andando per il verso giusto nello spogliatoio: tra chi aveva perso un po’ di sacro fuoco (i veterani) e chi era scontento per il poco spazio (i nuovi). Conte, nei giorni scorsi, dev’essere stato molto chiaro e persuasivo: non esiste l’interesse del singolo – l’io – ma solo quello dell’intera squadra – il noi -. Lo si è visto sin dall’inizio, nonostante un’Inter in grande condizione e sfortunata nella prima frazione, scesa a Napoli forte del suo valore e desiderosa di vendicare il finale della scorsa stagione. Lo si leggeva negli occhi dei protagonisti in campo: niente sguardi persi o rassegnati, e una panchina sempre in piedi, appena dietro la linea laterale, più impegnata a sostenere i compagni che a fare esercizi di riscaldamento.

L’aspetto tattico: novità e scelte felici Non si vince solo compattando il gruppo: servono anche i valori tecnici.

Stavolta Conte indovina tutto e lascia le briciole al meno esperto Chivu. Non consegna Lucca ai tre centrali interisti, ma li fa impazzire con la velocità e i cambi di posizione di Neres. Il brasiliano, finalmente convincente, spreca solo nel finale. L’infortunio di De Bruyne segna un ritorno all’antico, che si manifesta subito con le prestazioni straripanti di Anguissa e McTominay. Capolavoro anche in difesa, dove Juan Jesus non sbaglia nulla, pure se schierato a destra, con Beukema lasciato in panchina a riflettere sui recenti errori e su come farsi trovare pronto alla prossima occasione.

Sterili polemiche e le solite brutte figure L’Inter ci lascia le vacue polemiche del suo presidente, seguite a ruota da troppi opinionisti e addetti ai lavori poco attenti o troppo allineati. E anche la solita, sgradevole performance di Lautaro, mentre per fortuna Acerbi aveva il suo daffare a correre dietro a Neres e ai centrocampisti che arrivavano da ogni lato – e non ha avuto occasione di incrociare Juan Jesus.