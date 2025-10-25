Napoli – Inter: Ecco le formazioni ufficiali. Conte sorprende tutti in attacco

Oggi alle 18.00 il Napoli di Conte, reduce dall’umiliazione subita in Champions League contro il Psv, dovrà affrontare l’Inter di Chivu che sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres.

A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.

L’allenatore partenopeo ha sorpreso tutti schierando dal primo minuto Neres come falso nueve. Lucca partirà dunque dalla panchina dato che sta deludendo molto dal suo arrivo. In difesa invece ci sarà Juan Jesus a fare reparto con Buongiorno in modo da far riposare Beukema.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.