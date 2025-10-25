Marotta: “Affrontiamo i campioni d’Italia e dobbiamo avere un approccio straordinario. Su Chivu…”

Ecco le dichiarazioni di Marotta a dazn nel pre-partita di Napoli – Inter:

“La sconfitta con la Juve è stata strana ma non è stata solo questa determinante. Infatti anche il lavoro di Chivu lo è stato. Siamo destinati a percorrere una strada per arrivare il più in alto possibile. Affrontiamo i campioni d’Italia e dobbiamo avere un approccio straordinario. L’atmosfera qui è straordinaria con un pubblico straordinario. E’ atipico che Chivu abbia iniziato al mondiale per club e alcune situazioni non sono state subito affrontate. Facemmo delle valutazioni precise e non ci meravigliamo dei suoi risultati”.