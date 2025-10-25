Manna: “Siamo tranquilli, abbiamo perso una partita non da noi ma vogliamo ripartire. Sul ruolo di Neres…”

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Dazn del ds Manna nel pre-partita di Napoli – Inter:

“Il noi è centrale sempre sia quando si vince che quando si perde. Il mister parla nel bene e nel male ed è normale che va trovata dell’ alchimia quando si aggiungono nuovi elementi. Ci sono anche assenze importanti che ti permettono di fare delle rotazioni e dare continuità alle prestazioni. Siamo tranquilli, abbiamo perso una partita non da noi ma vogliamo ripartire. Affrontiamo una squadra in gran condizione con giocatori giovani e forti, sarà una partita tosta. A noi oggi manca la spina dorsale della squadra che è fondamentale. è arruvato hojlund ma s’e fatto male ma non deve essere un alibi e non vorrei che ci facessimo attrarre in una sfera negatività. Neres centravanti? ha qualità e gamba. Sarà un ottima alternativa tattica. Il mister ha preparato la partita bene come sempre”.