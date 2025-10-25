Conte: “Finché ci sarò io questi ragazzi sputeranno sempre sangue per il Napoli. Su Lautaro…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter al Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Come si fa a distruggere tutto in una settimana? Io con tutto il rispetto vi dico che c’è mancanza di rispetto verso chi lavora. Si esagera sempre, noi dobbiamo essere bravi a non ascoltare e andare avanti per la nostra strada. Oggi che abbiamo vinto vi dico che da inizio anno stiamo giocando senza tantissimi titolari. Oggi si è fatto male De Bruyne, ieri si è rotto il piede Meret. Nonostante questo abbiamo la forza di reagire e affrontare le situazioni nella giusta maniera. Non possiamo non considerare che Lukaku, Lobotka, Buongiorno non stanno giocando. A tutto c’è un limite, non possiamo far diventare Napoli un bersaglio. Dall’inizio dell’anno vi sto dicendo che sarà una stagione complessa per via di tante cose, se ci si mettono anche gli infortuni sarà ancora più complessa”.

“La sconfitta di mercoledì mi ha fatto incazzare, avevamo evitato la goleada contro il City e ci siamo riusciti con il PSV. La testa non va mai persa e i giocatori lo sanno, con 11 titolari o con 5 titolari. Oggi abbiamo vinto contro la squadra più forte del campionato, una sqaudra fortissima. Non so se rigiocassimo ora come finirebbe. Loro erano venuti qui per ammazzarci sportivamente, noi non abbiamo voluto morire. Si poteva perdere ma non in una brutta maniera, invece abbiamo addirittura vinta. Finché ci sarò io i ragazzi sputeranno sempre sangue per la maglia del Napoli, quando non ci sarò più si vedrà”.

“Abbiamo affrontato il problema con i vecchi e con i nuovi, perché io sono sempre molto diretto con i miei giocatori. se non vogliamo ripetere la stagione di 2 anni fa non dobbiamo mai perdere lo spirito. I nuovi devono capire velocemente il nostro spirito. Oggi è stata una partita importante perché ci ha fatto capire che se vogliamo possiamo sempre dire la nostra, anche nelle difficoltà. PSV è stato un segnale che la musica deve cambiare, a prescindere da chi c’è in campo”.

“Neres? È stata una scelta felice vedendo le caratteristiche dell’Inter. Lucca non avrebbe trovato. Mi sono affidato a JJ a destra e ho avuto delle grandi risposte. Vecchi e nuovi devono integrarsi, ma lo spirito di squadra deve essere sempre al primo posto. A costo di lasciare qualcuno fuori”.

“Lautaro? Ci stanno i battibecchi in partite del genere. Io ho portato a vincere giocatori che non avevano mai vinto, per me conta questo. Lautaro è un grande giocatore, dal punto di vista umano 2 anni sono pochi per capire…”