Buongiorno: “Ci siamo parlati, compattezza unico segreto per tornare a vincere. Sull’infortunio…”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della bella vittoria contro l’Inter al Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“La squadra sa che bisogna lavorare al massimo, sia in allenamento che in partita. Abbiamo bisogno di un gruppo unito e coeso per tornare a vincere. Oggi siamo riusciti a farli male non subendo troppo, siamo contentissimi ma sappiamo che dobbiamo continuare così”.

“Dopo la sconfitta in Champions ci siamo parlati e abbiamo ribadito che l’unico modo per vincere è lottare tutti insieme, solo con la compattezza possiamo ottenere grandi risultati”.

“Infortunio alle spalle? Sto sempre meglio, dobbiamo cercare di gestire il minutaggio in questa prima parte di campionato perché sono tornato da poco. Dobbiamo essere bravi a gestire il mio minutaggio, ma mi sento bene e sto lavorando tanto con preparatori e lo staff”.

“JJ è un giocatore di grande esperienza, ma io mi trovo bene con tutti. La vera differenza la fa la comunicazione che hai in campo. Noi difensori ci dobbiamo sempre aiutare tanto parlando tra di noi”.

“Maradona determinante? La spinta dei tifosi al Maradona si fa sentire, sia nei nostri confronti che nei confronti degli avversari. I tifosi ti trasmetto passione e tifo, è bellissimo giocare qui”.

“Scudetto? No, pensiamo a lavorare…”