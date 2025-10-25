    Bastoni: “Le squadre ferite cacciano sempre qualcosa in più soprattutto in casa. Per quanto riguarda Chivu…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
    -

    Ecco le dichiarazioni di Bastoni ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli – Inter:

    Siam passati anche noi in momenti difficili e le squadre ferite cacciano sempre qualcosa in più soprattutto in casa e davanti un pubblico come quello di Napoli. Conosciamo l’ambiente e sappiamo com’è venire a giocare qua, sarà una partita tosta e bisogna stare attenti. Chivu? le squadre che vanno rivoluzionate non vanno in finale di Champions, dovevamo dare una scossa dopo due finali perse e abbiamo trovato la persona giusta. Il mister si trova benissimo con noi e siamo felici”.

