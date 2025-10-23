Gazzetta – Napoli, infortunio Rrahmani; non si vogliono affrettare i tempi

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’infermeria del Napoli e in particolare sulle condizioni di Amir Rrahmani: “Con dolente sintesi, è complicato sospettare che Amir Rrahmani, in teoria il “mastice” per suturare queste crepe che si aprono dinnanzi al portiere, non ci sarà sabato prossimo, probabilmente neanche a Lecce e solo il destino riuscirà eventualmente a indirizzarlo verso il Como: l’infortunio al bicipite femorale in nazionale gli ha sottratto già otto partite, almeno un altro paio gliele togliere, e però non verrà forzato (“non l’ho mai fatto”: cit. Conte) perché è vietato correre rischi inutili”.