Napoli-Inter sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni per quanto riguarda l’ottava giornata di Serie A. In questa, il Napoli sfiderà l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona il giorno sabato 25 ottobre alle ore 18:00. Un match che si preannuncia decisivo per la stagione dei partenopei, e il cui risultato potrebbe incidere più di quanto ci si possa immaginare. L’incontro, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Verrà assistito dai guardalinee Bindoni e Baccini, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Pezzuto.

