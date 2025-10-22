McTominay: “Questo è il calcio, dobbiamo analizzare cosa non è andato bene. Gol del 2-1? È stato strano, vi dico”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente olandese Ziggo Sport. Di seguito, le sue parole.

“Questo è il calcio, devi incassare il colpo. Dovevamo difendere meglio, so che siamo rimasti in 10 ed è difficile tornare in gara ma dobbiamo fare meglio di quel che abbiamo mostrato negli ultimi 10-15 minuti. Nel calcio c’è sempre un’altra partita dietro l’angolo, dobbiamo cancellare le ferite di stasera e provare a migliorarci. Gol del 2-1? È stato strano, abbiamo subito 2 gol in un attimo e all’improvviso eravamo in svantaggio nonostante avessimo giocato una partita discreta. Questo è il calcio, succede. Dobbiamo analizzare le cose andate male in questa partita, ovviamente quelle degli ultimi 10 minuti e fare meglio di quanto abbiamo fatto. Ora dobbiamo resettare perché abbiamo una grande partita nel weekend. La stagione è lunga, dobbiamo rimanere e pensare partita per partita, l’ho sempre detto nella mia carriera. Ci aspetta un grande match, dobbiamo essere pronti”.