Conte a Ziggo Sport: “Dobbiamo essere più umili e inserire i nuovi giocatori. Lang? Deve lavorare”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente loandese Ziggo Sport.

“Brutta partita, eravamo partiti bene passando in vantaggio ed eravamo in equilibrio. Il secondo tempo lo abbiamo perso ed abbiamo subito gol troppo facilmente. Penso che dovremo ritrovare noi stessi, tornare in gamba come nella scorsa stagione e cercare di superare le difficoltà. Serve trovare le giuste motivazioni e noi stessi, la scorsa stagione abbiamo vinto uno scudetto incredibile. Dobbiamo tornare ad essere umili e dare tempo di inserirsi ai 9 nuovi giocatori. Forse è stato un errore inserirli perché non è semplice cambiare totalmente, ma dobbiamo tornare a lavorare e fare meglio dalla prossima partita. Lang? Ha disputato tutto il precampionato con noi ed ha giocato alcuni spezzoni di gara. Non è mai partito titolare ma dobbiamo parlare della squadra, non del singolo, sarebbe dannoso farlo. Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo, diversamente rimarrà in panchina”.