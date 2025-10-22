Che batosta, ma adesso bisogna stare vicini alla squadra

Neanche negli incubi peggiori il tifoso del Napoli si sarebbe sognato una serata del genere, con un risultato del genere. La sconfitta per 6 a 2 contro il Psv segna infatti la peggior sconfitta della storia del Napoli in una competizione europea ( Il Napoli non subiva un passivo di 4 gol di scarto in Europa dalla sconfitta in Coppa Uefa contro il Werder Brema nella stagione 1989-90, con il risultato di 5-1 per la compagine tedesca). Ma non è solo il risultato a preoccupare, ma la tenuta in campo dei giocatori: una squadra che sembra essere a corto di energie, che si è vista di fronte 11 forsennati che hanno corso, raddoppiato e triplicato per 90 minuti, con i nostri totalmente inermi, incapaci di reagire.

Parte tutto dalla condizione fisica: da essa si scatenano tutti gli altri effetti come una reazione a catena. La domanda che ci si pone è quindi: perchè a fine ottobre i nostri ragazzi si ritrovano in queste condizioni ? L’unica risposta che potremmo definire ottimistica sarebbe che la preparazione atletica è stata realizzata in modo da resistere per tutta la stagione, e che quindi avere le gambe pesanti in questo periodo ne sarebbe una normale conseguenza. Però sorgono, ed è lecito, molti dubbi in merito: è possibile che giocatori professionisti del genere, abituati a tenere certi ritmi, si ritrovino così in difficoltà ? Per ora possiamo porci molti interrogativi, le risposte spettano proprio al mister e agli azzurri, chiamati a compiere un cambio di rotta repentino.

Ma una cosa è sicura: stiamo vicino alla squadra, stiamo vicino alla società e al mister. Evitiamo eccessive critiche, compattiamoci tutti insieme, perchè ci vuole un attimo a cadere nel baratro. E noi tifosi, questi ragazzi e Antonio Conte non lo meritano, dopo tutto quello che è stato fatto. Come si suol dire, l’importante non è come cadi, ma come ti rialzi e reagisci. E il Napoli deve farlo, al più presto.

E quindi forza ragazzi, forza mister, forza Napoli. Ripartiamo tutti insieme.