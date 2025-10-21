SKY, Di Lorenzo: “Stasera brutta figura, dobbiamo fare un bagno d’umiltà!

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ai microfoni di Sky ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la brutta sconfitta per 6-2 contro il PSV. Ecco le sue parole:

“Stasera abbiamo fatto una brutta figura e dobbiamo esaminarla in modo giusto, nello spogliatoio ne abbiamo parlato ma ci sarà il modo per discuterne ancora. E’ stata una brutta serata, ci è andato tutto contro, in campo siamo fragili in questo momento. La passata stagione eravamo molto compatti e adesso abbiamo perso un po’ di solidità.

Preso dei goal che non possiamo prendere, dobbiamo fare un bagno d’umiltà e pensare su questa gara. Dall’inizio abbiamo concesso dei goal che non si prendono e abbiamo perso un po’ di cazzimma ed equilibrio. C’è la percezione che gli avversari possono sempre farci goal e qui gli sbagli li paghi. Bisogna ritrovare la voglia di stare tutti uniti anche durante la gara.

Da un lato forse queste sconfitte possono farci bene per ritrovarsi, quest’anno c’è l’intuizione che alla prima azione si può prendere subito goal. Bisogna lavorare e crescere, esamineremo la sconfitta. Dispiace fare queste figuracce davanti ai nostri tifosi”.