Sky, Conte: “McTominay c’è! Bisogna stare attenti, affrontiamo una squadra forte”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita della gara di Champions League contro il PSV. Ecco le sue parole:

“McTominay? C’è! Ha detto si ed a noi va bene. Chi ha la possibilità di partire dall’inizio è buono che dia dei segnali importanti, Lucca è un giocatore che sta lavorando tanto e sta cercando di alzare il suo livello. Rasmus anche a livello di prudenza è meglio tenerlo a riposo e non forzarlo. Per Lucca è una buona occasione anche per dare un seguito alla gara di Torino, è buono che si diano delle risposte positive.

L’approccio sarà importante, lo sarà altrettanto giocare la partita nel modo giusto, affrontiamo una squadra forte. Nella passata stagione ha vinto il titolo, noi l’abbiamo studiata e non è una squadra facile da giocarci contro. Bisogna stare attenti, a seconda di come si metterà la gara prenderemo delle decisioni nella ripresa se bisognerà consolidare delle zone o altre”.