Psv-Napoli, i precedenti sorridono agli olandesi

Quella di domani sarà la terza sfida in partite ufficiali tra il Psv Eindhoven e il Napoli, che curiosamente hanno giocato solo due volte contro: le due compagini infatti si sfidarono nella fase ai gironi dell’edizione dell’Europa League del 2012-13. Nelle due sfide, a prevalere furono gli olandesi con un impressionante passivo totale di 6-1: 3-0 nella partita di andata in Olanda, 1-3 al San Paolo. Protagonista della partita d’andata fu un certo Dries Mertens, autore di una prestazione di alto livello condita con un gol. Il club azzurro notò proprio in quell’occasione le qualità del belga, dicendo poi di portarlo all’ombra del Vesuvio nella stagione successiva.