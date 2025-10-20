Psv-Napoli, ecco la conferenza stampa degli olandesi: Bosz – ” Ho sentito Lang, ecco cosa mi ha detto. Conte ? Difficile sfidarlo “

Alle 12:30 è iniziata la conferenza stampa del Psv, che ha visto come protagonisti l’allenatore Peter Bosz e il giocatore Dest. Ecco un estratto delle loro dichiarazioni:

Ecco le parole di Dest:

“Se sono al massimo? Difficile da dire, chiedetelo al mister. Mi aspetto di spendere tante energie, c’è bisogno di mentalità al 100%, per questo vorrei motivare i ragazzi. Speriamo di conquistare i tre punti. Ho bisogno di giocare per vedere come sta il mio corpo dopo un infortunio pesante. Ho sentito di nuovo dei piccoli dolori, ma ho avuto un po’ di tempo e ora è tutto ok”.

“Il calcio in Italia? C’è sempre stata tanta passione, si gioca a tutto campo, tante situazioni di duelli uno contro uno.”

“Il calcio è una questione di vita o di morte, è quella la mentalità. In Olanda possiamo migliorare questa mentalità.La Champions League è sempre un torneo a parte rispetto al campionato. È diverso rispetto all’Eredivisie. Come quando eravamo bambini, tutti vogliono giocare queste partite, e si può dimostrare al mondo quanto si è forti. È una grande opportunità. Siamo in un momento positivo ora e possiamo vincere domani contro il Napoli”.

“Sto meglio rispetto all’inizio della stagione. Sabato ho giocato in campionato e sto ritrovando il mio equilibrio. Ora posso giocare sia a destra che a sinistra”.

“Sono sorpreso che Lang non stia giocando molto; è un nuovo club per lui. Sicuramente il nuovo allenatore ha un approccio diverso. Mi dispiace che non stia avendo spazio. È un peccato che il suo gol contro il Torino sia stato annullato. Il mio rapporto con lui? Lo conosco da anni, è un ragazzo genuino. Dice sempre ciò che pensa. A volte non è simpatico a tutti, ma è da apprezzare che esprima le sue opinioni. Ho giocato anch’io in Italia e so quanto sia difficile integrarsi. Domani sarà una battaglia. Sarà complicato batterli, ma daremo il massimo”.

“Ricordo quando giocammo contro il Napoli mentre ero al Milan. Era una squadra molto forte. Attualmente, con Conte, giocano in modo diverso, nonostante abbiano perso alcune ‘star’ rispetto a quel periodo. Cosa penso di De Bruyne e McTominay ? Sono giocatori eccezionali, ma se siamo in forma possiamo fare bene. E per quanto riguarda l’assenza di Hojlund? Il Napoli ha altri attaccanti validi”.

Ecco le dichiarazioni del mister Peter Bosz:

“Se Dest può migliorare? Sì, si può sempre migliorare. Ha 25 anni, è rimasto fuori per diverso tempo, purtroppo non ha avuto un bell’anno. Può migliorare ancora ancora in tutto. “

“Il calcio in Italia è bellissimo, la passione delle persone è fantastico e c’è sempre qualcosa di bello da vedere in Serie A”.

“Siamo migliorati in difesa perchè non perdiamo più tante palle stupide e quindi non dobbiamo tornare a difendere. I giocatori pensano alla squadra e non come singoli, ecco perché ora siamo migliorati”.

“Neres ? L’ho fatto debuttare con l’Ajax. È venuto da me all’Ajax proveniente dal Brasile. È un grande giocatore”.

“Lang ? Se non lo conosci, hai un’immagine particolare di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del PSV. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio”.

“Ho visto il Napoli giocare contro il Manchester City: Conte ha messo in atto una grande strategia in quella partita.”

“Perchè Lang non gioca ? Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Come ho detto in precedenza, i nuovi giocatori come Lang hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso per giocare in attacco. È ovvio che debba comunque dare una mano in difesa, ma deve essere sfruttato nel suo ruolo naturale, cioè l’attaccante”.

“Se Perisic mi ha parlato di Conte? Sì, so che ha giocato a lungo con lui, sia al Tottenham che all’Inter. Io stesso ho già affrontato Conte quando ero al Bayer Leverkusen e so quanto sia difficile giocarci contro. Cosa ruberei a Conte? Il suo stile di gioco, ha una grande capacità di giocare con una difesa a quattro, a tre o a cinque…”.

“Beukema? Lo conosco bene, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles! (ride, ndr). Dopo è andato all’AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli”.

“In Olanda giochiamo con giocatori più giovani rispetto al campionato italiano. E anzi, a volte vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo modi di giocare diversi. Abbiamo già dimostrato di poter avere un grande rendimento contro l’anno scorso con la Juventus”.