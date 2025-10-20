Napoli, ecco il messaggio di Conte allo spogliatoio dopo la sconfitta contro il Torino

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
L’edizione odierna de il Mattino ha riportato un interessante retroscena riguardo Antonio Conte, che dopo la sconfitta contro il Torino maturata per 1-0, ha voluto fare un discorso alla squadra. Il quotidiano ha svelato che si è trattato di un monologo tranquillo e chiaro, senza urla e sfuriate: il mister leccese ha ribadito alla squadra che è in una fase di crescita, che piccoli inciampi ci possono stare e solo con il lavoro e la costanza si possono risolvere i difetti mostrati sin qui. Consapevolezza e calma: questo ha voluto trasmettere il mister azzurro ai suoi calciatori.

