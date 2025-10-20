Napoli, ecco il messaggio di Conte allo spogliatoio dopo la sconfitta contro il Torino

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato un interessante retroscena riguardo Antonio Conte, che dopo la sconfitta contro il Torino maturata per 1-0, ha voluto fare un discorso alla squadra. Il quotidiano ha svelato che si è trattato di un monologo tranquillo e chiaro, senza urla e sfuriate: il mister leccese ha ribadito alla squadra che è in una fase di crescita, che piccoli inciampi ci possono stare e solo con il lavoro e la costanza si possono risolvere i difetti mostrati sin qui. Consapevolezza e calma: questo ha voluto trasmettere il mister azzurro ai suoi calciatori.