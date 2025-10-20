Napoli, com’era la formazione titolare l’ultima volta che hai affrontato il Psv ?

6 dicembre 2012, Napoli 1-3 Psv Eindhoven, ultima partita della fase a gironi dell’Europa League. Dopo 13 anni, le due compagini tornano a sfidarsi, questa volta però nella massima competizione europea. In quel frangente, gli azzurri vennero stesi da una tripletta di uno scatenato Matavz, ma chi scese in campo da parte nostra? Ecco l’11 titolare, schierato da Walter Mazzarri:
NAPOLI (3-4-2-1) – Rosati; Uvini, Federico Fernandez, Campagnaro; Dossena, Inler, Donadel, Maggio; El Kaddouri, Vargas; Cavani.
Sembra essere passato un secolo, eppure in 12 anni il Napoli ha cambiato totalmente il suo status. Il confronto con il passato sicuramente dà una mano a rendersene conto.