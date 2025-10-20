Conte premiato come miglior allenatore della scorsa stagione, ecco il suo messaggio

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha ricevuto il premio Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione 2024/2025 come Miglior allenatore della Serie A. Il mister non ha potuto presenziare alla cerimonia perchè è ovviamente impegnato nella preparazione della sfida di Champions League contro il Psv, ma ci ha tenuto comunque a ringraziare i presenti con un videomessaggio. A riportarlo è Tuttomercatoweb, ecco un estratto delle dichiarazioni del mister salentino:

“Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la giuria per questo premio prestigioso. È un peccato non essere lì, ma si lavora tanto non solo per vincere e queste sono gratificazioni importanti per la carriera. Sarebbe stato bello essere con voi, sarà per la prossima volta. Grazie veramente di cuore.”