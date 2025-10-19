Torino – Napoli, sconfitta e brutti pensieri

La sconfitta di ieri contro il Torino è stata pesante, non solo per i tre punti lasciati per strada, ma anche per quanto visto in campo e per gli interrogativi che ne derivano.

L’analisi a mente fredda, stavolta, restituisce solo considerazioni negative, veri campanelli d’allarme per il futuro immediato.

Il gioco da sempre è quello che è, ma stanno mancando velocità e determinazione Inutile girarci intorno: il Napoli di Conte non è mai stato particolarmente bello da vedere. Le gare – sia contro le big che contro le squadre più deboli – sono quasi sempre state sofferte, povere di reti e in bilico fino alla fine. Eppure, la scorsa stagione è stata un capolavoro, chiusa da campioni partendo da semplici outsider. Oggi, dopo sette gare di campionato e due di coppa, mancano terribilmente quel furore agonistico, quella compattezza e quella aggressiva determinazione che avevano reso possibile un’impresa insperata.

La squadra appare compassata, priva di accelerazioni, senza cambio di passo, incapace di ribaltare l’inerzia della gara. Il primo tempo è sistematicamente regalato all’avversario di turno. Siamo passati da un atteggiamento feroce, fatto di recupero palla e ribaltamento immediato dell’azione, a un possesso palla compassato e innocuo per gli avversari e ad un pressing mai corale e convinto. Allo Stadio Olimpico Grande Torino gli uomini in maglia azzurra non hanno conquistato una seconda palla, non hanno primeggiato in nessun duello di forza o di velocità, non hanno creato nulla dalle numerose palle inattive avute a disposizione. Ieri, lo sguardo giusto –quello cattivo e affamato – l’ho visto solo in Spinazzola e nel subentrato Politano.

Da Conte deve arrivare il cambio di passo Troppo poco, questo Napoli, per difendere lo scudetto che fa bella mostra sulle maglie.

Conte sembra preoccupato, e non perde occasione per sottolineare le difficoltà del secondo anno. Spesso si rifugia nel possesso palla o in statistiche ampie per giustificare i numerosi guai muscolari. Eppure, quest’anno ha avuto ancora più carta bianca della stagione scorsa: tutte le scelte di mercato – eccezion fatta per l’occasione De Bruyne, che può essere tutto meno che un errore – sono le sue.

Mai come in estate la società ha investito, senza calcoli o prudenza finanziaria. Discutere ora del costo dei cartellini dei nuovi arrivati o della loro effettiva resa in campo è inutile: avremo tempo, a giochi fatti, per criticare o – si spera – esaltare il mercato azzurro. A Conte, però, va chiesta una netta e sollecita inversione di tendenza. Il paragone con la squadra campione è impietoso. La difesa è diventata facilmente perforabile, l’attacco è peggiorato sia nelle reti che nelle conclusioni pericolose, nella gestione della rosa alcuni vengono sfruttati all’eccesso, altri restano in naftalina. Il doppio impegno sta causando ansia, con già due sconfitte a cavallo delle partite internazionali. Conte deve dimostrare di saper difendere fino all’ultima giornata il titolo conquistato a maggio, senza trascurare il percorso europeo – la Champions non va vinta, ma onorata nei risultati e nei relativi introiti – né dimenticare le cosiddette coppe minori.

Infortuni, impossibile non parlarne Contro il Torino, il Napoli non ha potuto disporre inizialmente di Rrahmani, Buongiorno, Lobotka, McTominay, Politano e Højlund.

Assenze pesanti, assumibili a parziale giustificazione, ma anche ad un chiaro segnale che qualcosa nei carichi di lavoro o nella gestione della rosa non funziona. Il Napoli ha più infortuni muscolari rispetto alle altre, e non si può negare. Nell’immediata vigilia, non sono usciti fuori i dei problemi fisici di McTominay e Højlund, probabilmente per non dare vantaggio all’avversario. Ma allora, perché non tenerli in panchina? Baroni avrebbe creduto in un turnover iniziale, e temuto un loro possibile ingresso. Anguissa e Di Lorenzo avrebbero bisogno di riposo: il capitano è sotto tono da troppe gare, Oliveira è un fantasma in campo. Allora perché non puntare su Elmas e Lang dal primo minuto?

Mazzocchi può fare un tempo contro squadre di media fascia? Ieri non si poteva schierare Gutierrez? Ambrosino sta avendo le sue chance, perché non si prova a gettare nella mischia anche Vergara, vista la coperta corta a centrocampo?