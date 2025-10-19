Ora PSV e Inter, gare non decisive ma assai importanti

A stretto giro, senza nemmeno il tempo di metabolizzare e analizzare a fondo – e forse non è un male – la sconfitta contro il Torino, il Napoli di Conte è atteso da due appuntamenti davvero significativi. Martedì sera è in programma la terza gara del girone di Champions, ad Eindhoven contro il PSV. Sabato pomeriggio, al Maradona, ci sarà la sfida contro l’Inter, rivale della scorsa stagione e, ancora oggi, indubbiamente la favorita per il successo in campionato.

Vietati altri passi falsi Gli azzurri, dopo le prime due giornate (sconfitta a Manchester, vittoria contro lo Sporting Lisbona), occupano una posizione intermedia nella classifica generale. La trasferta in Olanda, di fatto, è già uno snodo cruciale: non fare risultato pieno significherebbe compromettere le chance di accedere direttamente agli ottavi e aumenterebbe il rischio di dover passare dal turno di spareggio. Conte deve attribuire alla Champions League il peso che merita: superare la fase a gironi è fondamentale, proseguire il cammino porta benefici al ranking UEFA e soprattutto introiti economici vitali per la programmazione futura. È un errore però farsi travolgere dalla logica del doppio impegno e sacrificare il campionato in funzione dell’Europa. Il Napoli non ha – ancora – la struttura per puntare con ambizione alla vittoria europea, ma ha il dovere morale e possibilità concrete per provare a rivincere lo scudetto.

La statistica parla chiaro (e non va ignorata) Il Napoli in Serie A ha già perso due volte nelle prime sette giornate. Chi vince il campionato, storicamente, chiude con non più di tre o quattro sconfitte. Se la media resta questa, gli azzurri rischiano di trovarsi fuori dai giochi. Significa che, già da sabato contro l’Inter, la squadra non potrà sbagliare. Quella che uscirà perdente avrà i numeri contro, e dovrà fare una fatica bestiale a tenere il passo. Questo turno, visti gli incroci, rilascerà una classifica con un’ammucchiata in testa; poco male, ma da adesso in avanti ogni passo falso significherà perdere terreno difficilmente recuperabile.

La fortuna va aiutata (e guadagnata) Lo scorso anno il Napoli ha fatto è stato bravissimo a tenere testa alla concorrenza, pur con una rosa numericamente ridotta e una lunga lista di infortunati. Si dice a ragione: “Aiutati che Dio ti aiuta” perché la mano divina, o più prosaicamente la mera fortuna, si palesano per chi non molla mai e lavora a testa bassa. Nel campionato scorso, quel Napoli riusciva a superare i propri limiti ogni domenica. In quel contesto sono arrivati il gol di Orsolini, quelli di Pedro e le occasioni fallite dell’Inter. Oggi serve ripristinare subito quella cattiveria agonistica, quella fame, quella voglia di migliorarsi. Sono state le armi vincenti di Conte, impossibili da accantonare, vietato farne a meno.